Sulla carta una gara non complicata per la squadra sassarese: domenica arriva il Battipaglia al PalaSerradimigni (inizio alle 15.30) unica formazione della serie A femminile a non avere ancora vinto dopo sette giornate. Attenzione però, le campane hanno perso contro Milano di soli 4 punti e nell'ultima giornata con una clamorosa rimonta stavano per beffare il Faenza: 64-63 il finale.

La Dinamo Women dal canto suo ha lo slancio di due vittorie consecutive: a Milano (seconda vittoria in campionato) e in casa contro il Chomutov dove ha conquistato l'accesso al Last 32 dell'Eurocup femminile.

Il capitano e play Debora Carangelo spiega: «Abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara, dobbiamo solo migliorare i terzi quarti dove tendiamo a calare, ma stiamo molto bene tra di noi come gruppo e questo ci aiuta a crescere».

