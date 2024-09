In Champions ci va Bonn, Sassari viene dirottata in Europe Cup, la coppa minore della Fiba. Ad Antalya, in Turchia, la gara decisiva vede vincere i tedeschi 78-71. La svolta in una gara durissima è stato il break di 17-1 nel terzo quarto che ha consentito a Bonn di mettere la gara in discesa. Non sono bastati i 40 punti del duo Bendzius-Halilovic, visto che Fobbs è stato disastroso al tiro (1/8) e Sokolowski ha segnato solo 2 punti.

Meglio i tedeschi in avvio, col Banco che ha grandi difficoltà in attacco: 3-8 al 5'. l'ingresso di Tambone al posto di un Fobbs dalla mano gelida e el centro Halilovic per il leggero Renfro consentono alla Dinamo di prendere l'inerzia e andare avanti anche di 5 punti con Bendzius che fa 3/3 dall'arco.

Nel secondo quarto Bonn si affida al talento di Mc Ghee per recuperare e sorpassare, ma una tripla di Cappelletti (Bibbins ha tre falli) e il solito Halilovic consentono alla squadra sassarese di restare avanti anche dopo metà partita: 33-32. E non è poco considerato che non hanno segnato Fobbs, Sokolowski e Renfro.

Il terzo quarto è disastroso in difesa e Bonn prende il largo in maniera impensabile con un break di 17-1: 48-64.

Nell'ultimo quarto tambone e Halilovic guidano la rimonta. Sassari arriva sino al 68-71 al 36' ma il centro del Banco esce per 5 falli. Bonn ritorna a colpire da sotto e Pape riscava il divario: 77-68 a cento secondi dalla fine.

