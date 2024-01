Inatteso e per certi versi clamoroso, sta maturando il divorzio dal coach Piero Bucchi. Dopo le sconfitte nelle due gare che potevano far svoltare la stagione (a Cholet per la Champions e a Treviso per il campionato) la società sassarese ha accelerato le riflessioni iniziate già a fine dicembre, quando il presidente Stefano Sardara si era detto insoddisfatto dei risultati e «pronto a intervenire».

Questa sera il tecnico Bucchi non era presente al palaSerradimigni per l'allenamento, che è stato diretto dai vice Bulleri e Oldoini. Presenti invece tutti i giocatori.

La società aveva prolungato il contratto di Bucchi sino al 2025 già dopo pochi mesi dal suo arrivo (novembre 2021) al posto di Demis Cavina. L'allenatore bolognese è arrivato due volte alle semifinali scudetto. In questa stagione invece la squadra stenta a crescere, ma infortuni e acquisti deludenti (il play Whittaker e l'ala McKinnie) hanno creato problemi che non possono essere risolti solo con l'arrivo del nuovo play Jefferson.

