Come largamente previsto, Sassari divorzia dall'ala Jamal Jones e va alla ricerca di un giocatore più potente e aggressivo fisicamente, uno alla Burnell o Pierre, giusto per citare due ali che hanno già indossato la maglia della Dinamo.

Tiratore elegante e di talento, Jones è riuscito a esprimersi solo a tratti, come sottolinea la Dinamo nel comunicato di saluto: «Non sempre nello sport e nel basket si possono esprimere tutto il proprio potenziale e tutto il proprio talento. La fortuna non è stata dalla sua parte, l'infortunio determinante in precampionato, una caviglia che non gli ha dato tregua. Negli occhi e nel cuore quel formidabile rush contro Venezia che ha spaccato gara 3, quella pazzesca fiammata che ha esaltato il PalaSerradimigni. Dispiace per quel rimbalzo sfuggito in gara 2 con Milano».

Jones ha chiuso la sua esperienza sassarese con 10 punti, col 35% da tre e quasi 4 rimbalzi.

