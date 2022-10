Eccola la squadra ammirata in Supercoppa: contro la matricola Verona i biancoblù sfoderano una gara sontuosa e stravincono 101-79. Prestazione corale convincente, con la panchina (su tutti Jones e Gentile) capace di dare il la all'accelerazione del secondo quarto che incanala la partita. Doppia doppia di Onuaku, ma non è una novità: 24 punti e 10 rimbalzi.

Raspino parte in quintetto. Kruslin e Onuaku sono caldi in attacco, ma Johnson e il torello Smith (due metri scarsi ma grande energia) recuperano tanti rimbalzi offensivi. C'è equilibrio sino al 18-19 del 7'. Lo spezza la panchina che con le triple di Jones e Gentile lancia un break lungo chiuso dal canestro in controtempo di Dowe: 39-26 al 14'. Il parziale è di 21-7.

Verona prova a rientrare (39-30) ma i biancoblù sono più attenti dentro l'area e non concedono più tante seconde occasioni. Le triple di Bendzius e Kruslin ristabiliscono il +13. Peccato che la difesa prenda una tripla di Anderson sulla sirena che riduce il distacco all'intervallo: 53-44.

Verona ha preso coraggio da quel canestro e si avvicina a -5 a inizio terzo quarto. La ricaccia indietro Robinson con 4 punti di fila e altrettanti di Onuaku che spadroneggia: 68-53 al 26'. Va addirittura a +21 il Banco al 28', dando spettacolo in un PalaSerradimigni che gradisce.

L'ultimo quarto è solo una formalità che la Dinamo assolve col sorriso.

I tabellini

SASSARI: Jones 13 Pisano 2 Robinson 10 Dowe 10 Kruslin 11 Gandini 2 Chessa ne, Bendzius 15 Gentile 8 Raspino 4 Diop 2 Onuaku 24 All. Bucchi.

VERONA: Cappelletti 9 Smith 10 Selden 15 Holman 9 Ferrari ne, Casarin 5 Johnson 6 Imbrò 9 Rosselli ne, Anderson 5 Udom 11 All. Ramagli.

