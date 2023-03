Attacchi spettacolari e un quarto posto finora condiviso. Sabato al PalaSerradimigni con inizio alle 20.45 si affrontano Dinamo e Varese in una sorta di spareggio che concede alla vincitrice qualche chance di provare ad agguantare Tortona, terza forza della serie A.

Se la formazione varesina è stata insieme a Tortona la squadra dal rendimento più costante, Sassari ha saputo trasformarsi in una macchina da canestri e vittorie solo dopo l'Epifania, con sette successi in otto partite.

Nessuno segna come Varese: 92,5 punti di media. La formazione di Bucchi negli ultimi tre mesi però ha tenuto una media superiore, superando quota 96.

Si prospetta quindi una sfida ad alto punteggio. Il Banco ha due obiettivi: quello minimo è vincere per staccare la rivale, quello massimo è vincere di almeno 7 punti per avere un saldo positivo dopo la sconfitta dell'andata per 87-81.

© Riproduzione riservata