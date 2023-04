Voglia di ripartire. Dopo la sconfitta di Verona la squadra sassarese confida nel pubblico del PalaSerradimigni per il match di sabato contro Treviso, con inizio alle 12. Il coach Piero Bucchi è fiducioso su una partita che può consolidare il quarto posto in classifica: «Non penso che una sconfitta possa mettere in dubbio quanto costruito negli ultimi mesi».

Ancora in dubbio la presenza di Kruslin e Jones, che pure si stanno allenando, ma verranno valutati domani sera. Già il recupero di uno sarebbe utile per allungare le rotazioni. In più va considerato che sta meglio il play Robinson, che a Verona è apparso sottotono nella partita del rientro dopo l'infortunio.

All'andata c’era stato il successo di Treviso per 79-71: «Sono una buona squadra», ha detto ancora Bucchi, «con gerarchie ben precise, un giocatore come Banks e tanto equilibrio. Dobbiamo essere noi a comandare i ritmi di gioco perché ci aspetta una gara complessa, dove forse siamo più noi ad avere qualcosa da perdere».

