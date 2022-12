Dopo 17 partite tra Supercoppa, campionato e Champions, l'unica costante è che Sassari non ha mai vinto due gare di fila. Dopo la sconfitta casalinga contro il Digione, si riazzera il contatore e si riparte ancora dal PalaSerradimigni per l'anticipo di sabato contro Napoli.

È uno dei tanti spareggi che contraddistinguono l'ultima parte del girone d'andata. Entrambe sono a 8 punti, per il momento fuori dalla Final 8. Chi perde il match dice addio alla Coppa Italia, anche se non matematicamente.

Napoli ha vinto solo una volta in trasferta: 99-97 a Pesaro. Ha sfiorato però il colpaccio a Tortona (74-73) sbagliando il libero del pareggio e poi la tripla della vittoria.

Come Sassari, anche Napoli ha avuto problemi di infortuni, soprattutto con gli stranieri. Dopo sette gare ha dovuto sostituire l'infortunato Johnson con l'ala Davis, ma Johnson potrebbe rientrare proprio contro il Banco. Inoltre ha tagliato l'alapivot Agravanis e perso subito per infortunio il lungo Williams. Nella vittoria casalinga contro Trento non ha utilizzato l'esterno Stewart per problemi a un ginocchio.

© Riproduzione riservata