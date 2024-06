Mancano solo due firme per chiudere la Dinamo edizione 2024/25. Quella imminente riguarda la guardia del quintetto base: Brian Fobbs, 26 anni, proveniente dal Bonn.

La potente guardia americana (196cm per 95 kg di peso) ha fornito cifre lusinghiere nella Bundesliga: quasi 14 punti in 26 minuti di utilizzo con il 47% nei tiri da due, il 37% nelle triple e 3 rimbalzi.

Fobbs ha fatto esperienze anche in Finlandia, dove ha raggiunto la finale per il titolo col Salo, e in Belgio, dove è stato Mvp della Lega con la maglia dei Kangeroes Mechelen.

Per quanto riguarda invece il cambio del centro bosniaco Halilovic, radio mercato parla di un forte interesse per Nate Renfoe, lungo di 203cm del Peristeri, classe 1996. Magari Renfoe è un po' leggerino, con stazza più da alapivot, ma in possesso di grande aggressività a rimbalzo: 7 punti e 5 rimbalzi di media nel campionato greco. Giocatore che per caratteristiche è opposto ad Halilovic, come nell'identikit cercato per il cambio del centro titolare.

