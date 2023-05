È il giocatore forse più atteso, perché il vero Eimantas Bendzius si è visto pochino in attacco nella serie dei quarti contro Venezia. L'ala lituana resta uno dei pochi giocatori del campionato che può fare male davvero anche alla difesa di Milano in questa serie semifinale che parte sabato al Forum con inizio alle 18. «Venezia ha fatto una scelta ben precisa nel difendere forte su di me e non era facile smarcarmi, ma non è un problema, l'importante è essere sempre utili alla squadra».

Il pronostico resta per i campioni d'Italia, però Bendzius sottolinea il vantaggio della squadra sassarese: «La pressione l'hanno loro, noi possiamo giocare con leggerezza e con la fiducia e il buon gioco acquisiti col lavoro durante l'anno».

Proprio nella gara giocata a Milano nel ritorno della stagione regolare, i biancoblù di Bucchi avevano messo in difficoltà l'Olimpia nel primo tempo ed erano rimasti in gara sino al 35': «Sono un team molto fisico, di grande stazza, i rimbalzi saranno una chiave, dobbiamo essere duttili e trovare la migliore soluzione e stargli vicino sino alla fine».

© Riproduzione riservata