C'è voglia di rivalsa dopo la sconfitta nella finale della Supercoppa, ma la Virtus Bologna che gioca domani sera al PalaSerradimigni (ore 18) è più rodata e soprattutto ha tre giocatori che mancavano: il play Teodosic, la guardia Hackett e il centro Jaiteh.

Imbattuta in campionato, la formazione di Scariolo è reduce dal colpaccio col Real Madrid per 95-92: "Hanno fatto una partita molto buona a Madrid, ma non possiamo concentrarci troppo su di loro, penso ad esempio che faranno turnover utilizzando Mannion e Belinelli, lasciati fuori in Eurolega. L'importante è che per noi la gara di Trento abbia indicato a tutti la strada della coesione, a iniziare dalla difesa. Stiamo lavorando su assetti diversi e cercando nuovi equilibri, ma vedo buona disponibilità".

Nessuna indicazione invece sui tempi di rientro dell'alapivot Treier che lavora duro ma deve recuperare da un infortunio e un'operazione complicate al gomito destro.

