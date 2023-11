Uno straniero in partenza. Ma non tra quelli tesserati. La società sassarese saluta e ringrazia l'ala Dylan Van Eyck. Il giocatore olandese, classe 1998, 202 cm di altezza, proveniente dalla Leb Gold in Spagna, era stato aggregato alla squadra biancoblù durante la preparazione per aiutare negli allenamenti.

La Dinamo a metà settembre era infatti ancora alla ricerca del sostituto dell'ala lituana Eimantas Bendzius (infortunatosi al tallone d'Achille in nazionale) e aveva anche fermi per infortunio la guardia Tyree e l'ala Charalampopoulos.

Ora che tutti gli esterni hanno recuperato, compresa l'ala Raspino, il Banco di Sardegna è coperto nel ruolo anche per gli allenamenti e va avanti così.

Prossimo obiettivo: il rientro del centro Diop che è stato operato al menisco di un ginocchio. Si pensa che il senegalese di passaporto italiano possa riprendere ad allenarsi già ai primi di dicembre.

