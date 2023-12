Quella di Reggio Emilia è stata l'ultima partita del play Stanley Whittaker. Questo pomeriggio la Dinamo ha comunicato la rescissione consensuale del contratto con l'atleta statunitense. Con la consueta formula di rito: «A Stan gli auguri da parte del club per i migliori successi professionali e personali nel prosieguo di carriera».

Del taglio di Whittaker si parlava già da fine ottobre visto il rendimento al di sotto delle aspettative non solo per le cifre prodotte (8 punti con 3,6 assist) ma per la insufficiente leadership nel gioco. Il virus e l'infortunio misteriosi (la società non ha mai fatto comunicati) lo hanno tenuto poi fuori tre settimane.

Il suo sostituto è stato annunciato ieri sera durante la gara di Reggio Emilia: Brandon Jefferson, 32 anni, 175 cm di talento offensivo dimostrato in Francia col Pau Orthez (18 punti di media) che dovrebbero essere utili a dare maggiore peso offensivo a una squadra che segna meno di tutti, salvo Brindisi, nel campionato di serie A. Se poi sia il giocatore giusto per dare serenità alla classifica, questo si vedrà già sabato nel big match contro la capolista Venezia.

Intanto l'americano ha mandato un video ai tifosi: «Sono contento della scelta fatta e sono pronto a scendere in campo».

