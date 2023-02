Colonna della nazionale dell'Estonia, Kaspar Trier rientra nell'Isola per aggregarsi alla Dinamo dopo due ottime prestazioni alle qualificazioni mondiali. L'ala estone in quota italiani ha firmato 13 punti contro la Slovenia e 9 contro la Svezia nelle due vittorie in volata. Ha invece conquistato la qualificazione ai Mondiali la Lituania di Eimantas Bendzius, positivo contro l'Ungheria (11 punti) meno contro la Francia con appena 4 punti.

La squadra sassarese prepara ora l'attesa sfida alla Reyer Venezia in programma sabato sera al PalaSerradimigni. La squadra veneziana ha dato alla nazionale ben tre giocatori: il jolly Moraschini, il centro Tessitori e il play Spissu, che nella gara contro la Spagna ha riportato una brutta botta alla spalla destra, restando in panchina per quasi tutto il secondo tempo.

Spissu sosterrà degli esami tra oggi e domani. Venezia spera di poter recuperare il suo play titolare. Si augurano che sia tutto a posto anche i tifosi del PalaSerradimigni, pronti ad applaudire un sassarese Doc e un giocatore che è cresciuto con i colori biancoblù.

© Riproduzione riservata