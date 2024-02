L'esordio del coach Nenad Markovic è già una gara fondamentale: domenica arriva al PalaSerradimigni Cremona, che precede la squadra sassarese di soli due punti.

Il tecnico biancoblù risponde: «Sappiamo che Cremona è molto importante e poi ci sarà Tortona, ma la cosa peggiore per noi è portarci in campo la pressione, dobbiamo essere positivi, mettere attenzione su ogni possesso, per combattere in ogni azione, dobbiamo andarci con la consapevolezza di poter fare una buona partita».

Markovic inquadra così il match: «Cremona è squadra ben organizzata, ha difesa aggressiva, controllano l'attacco avversario per tutti i 40 minuti, giocano bene insieme, hanno 4-5 giocatori che vanno in doppia cifra, ma noi giochiamo in casa e dobbiamo sfruttare il fattore campo, attaccare i loro punti deboli e controllare i rimbalzi».

