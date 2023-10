Non decolla ancora la stagione europea della Dinamo Sassari, che al PalaSerradimigni incassa il secondo ko in Champions League per mano dell'Aek Atene, vittorioso in rimonta per 83-79.

I biancoblù non sono riusciti a capitalizzare una gara trascorsa al comando per oltre 39 minuti, venendo beffati negli 80 secondi conclusivi dalle triple di Randle. Ma a mettere un mattone importante sull'affermazione ateniese ci ha pensato anche l'ex Justin Tillman, a referto con 20 punti conditi da 7 rimbalzi.

In casa Banco di Sardegna, invece, non è bastato il solito Diop (19), spalleggiato da un Tyree ancora in crescita (14).

Bucchi incassa l'ottimo avvio (33 punti realizzati nel primo quarto, con i suoi capaci di volare anche sul +15) e le sensazioni confortanti offerte da 25 minuti affrontati su buoni ritmi. A preoccupare, invece, è la gestione confusionaria del finale, oltre alle sofferenze a rimbalzo (48 a 20 per l'Aek) e l'incapacità di sfruttare la gran mole di palle perse prodotte dagli avversari (ben 26).

La gara. I sassaresi partono col turbo, doppiando gli ellenici con la bomba frontale di Charalampopoulos (22-11). L'ex Milano Kuzminskas prova a metterci lo zampino in uscita dalla panchina, ma la Dinamo vola sul +15 con la schiacciata in contropiede di Diop e chiude al 10' su un ottimo 33-20.

Gli ospiti ripartono con un break di 10-2 in apertura di secondo e prendono il sopravvento a rimbalzo anche grazie a Tillman. Il divario si assottiglia fino al +5 per i sassaresi, che trovano nuove risorse in Tyree e Whittaker e riprendono in mano l'inerzia alla pausa lunga (46-32).

Nel secondo tempo la Dinamo si illude infilando il canestro del +19, ma la squadra di Plaza si compatta e tenta un nuovo assalto: guidati da McRae, gli ateniesi piazzano un break di 9-0 in chiusura di terzo quarto e rimettono tutto in discussione trovando il -3 (61-58).

Diop prova in tutti i modi a scongiurare la beffa, che però si materializza a 40 secondi dal termine, quando Randle infila dall'angolo la bomba del sorpasso (81-79). La Dinamo ha la possibilità di replicare con McKinnie e Whittaker, ma pasticcia. L'Aek, allora, chiude i giochi a cronometro fermo portando a casa il successo.

Dinamo-Aek 79-83



Dinamo Sassari: Charalampopoulos 11, Gombauld 10, Treier 2, Tyree 14, Whittaker 8, Cappelletti 4, Diop 19, Gentile 2, Kruslin 3, McKinnie 6, Pisano ne, Raspino ne. Allenatore Bucchi



Aek Atene: Kouzeloglou, Kuzminskas 10, McLemore 5, Netzipoglou, Randle 18, Chatzidakis 1, Flionis 6, Hall ne, Karampelas 1, Kottas ne, McRae 22, Tillman 20. Allenatore Plaza



Parziali: 33-20; 46-32; 61-58

