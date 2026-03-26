È la gara più importante della stagione quella che si gioca domenica al PalaSerradimigni, dove alle 17.30 arriva Treviso. Fanalino di coda del torneo, la squadra ospita non si arrende e proprio nell'ultimo turno ha ottenuto la vittoria contro Cremona che le ha riaperto uno spiraglio per la salvezza.

La Dinamo ha attualmente 6 punti di vantaggio, se batte Treviso va a +8 che vale il +10 visto il doppio successo negli scontri diretti. E con sole sei giornate da giocare (quattro gare per il Banco che dovrà riposare) è praticamente fatta.

Coincidenza vuole che l'avversaria per la salvezza sia imbottita di ex: il play Cappelletti, che ine state ha preferito andare via accasandosi prima a Trapani, il play Weber, fondamentale nel campionato passato per guadagnare la permanenza in serie A, e il centro Pellegrino che invece ha avuto poco spazio qualche anno fa. Il quarto ex è Federico Pasquini, che in 14 anni a Sassari ha fatto sempre il gm e per due stagioni e mezzo anche l'allenatore.

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