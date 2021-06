Senza il coach Gianmarco Pozzecco, ma anche senza il centro Miro Bilan. La Dinamo 2021/22 avrà quasi sicuramente un assetto diverso, perché il Poz aveva costruito una squadra che utilizzava Bilan non solo come terminale ma anche come smistatore di gioco, da servire sempre o quasi in ogni azione. Sul centro croato si era manifestato l'interesse di Venezia, ma Bilan sembra diretto in Turchia, dove il Tofas Bursa ha fatto un'ottima offerta.

Chiaro che le scelte andranno fatte in base all'allenatore e il favorito resta sempre Demis Cavina, che con Torino ha raggiunto la finale per la promozione nella massima serie. Ma non è detto che Stefano Sardara, all'ultima stagione da presidente e proprietario, non abbia anche un piano B.

Intanto, a prescindere dal tecnico, il general manager Federico Pasquini cerca di trattenere l'ala lituana Eimantas Bendzius, una delle rivelazioni del campionato con 16,6 punti col 45% nelle triple.

Se resta Bendzius che è un'ala essenzialmente tiratrice, ci vorrà comunque un pivot d'area. Da capire quale sarà la decisione su Ethan Happ, che rispetto a Tillman ha prodotto lo stesso fatturato in attacco (8,6 punti), ma con due rimbalzi in più (quasi 6). L'altro lungo sarà Ousmane Diop, che a Torino nella stagione regolare di A2 ha avuto quasi 18 punti e 8 rimbalzi.

Assodata la permanenza del jolly Stefano Gentile, capace di occupare ben tre spot, dall'1 al 3, resta da capire se il play Marco Spissu, che ha ancora un anno di contratto, resterà a Sassari o andrà via in caso di chiamata di Eurolega o EuroCup. E l'esperienza con Achille Polonara insegna che la chiamata può anche arrivare a preparazione iniziata.

Tra i rumors c'è da registrare pure il sondaggio per l'ex Davide Logan, 16 punti in 28 minuti a Treviso, ma sembra che finora non si sia aperta una trattativa. Di sicuro il Banco di Sardegna ha bisogno di un colpo che ridia entusiasmo alla piazza, dopo le partenze illustri.

© Riproduzione riservata