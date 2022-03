La vendetta perfetta di Reggio Emilia: sconfitta all'andata dopo un overtime, vince al supplementare 85-81 guadagnandosi il +1 nella differenza canestri.

In una gara condizionata dalle difese, Sassari ha giocato meglio in attacco, sbagliando però qualche tiro aperto, mentre Reggio è stata brava in situazioni di bagarre a venirne fuori con rimbalzi offensivi (14-2) ed è stata più lucida nell'overtime.

Tra le note stonate la prova incolore in attacco di Burnell e Gentile, ma anche Robinson è andato a singhiozzo, vanificando l'ottima prova di Bendzius e Logan. Per Bilan, solo sufficiente ma non dominante, 5 falli fischiati a suo danno e solo 2 a favore, una “stranezza arbitrale” in un match dove i padroni di casa hanno avuto 30 liberi contro i 16 dei biancoblù.

La cronaca - Inizia meglio Sassari con Bilan in quintetto. Due triple dall'angolo di Kruslin, una di Robinson su riapertura del pivot croato ed è +6: 5-11 al 4'. Sassari però difetta in comunicazione sia in attacco (5 palle perse) sia in difesa dove consente qualche taglio libero ai reggiani che ribaltano l'inerzia: 19-14.

Nel secondo quarto Logan indossa la toga da professore e insegna basket: triple e un arresto e tiro clamoroso per riportare a +7 Sassari. Cinciarini riprova ad avvicinare i suoi, intanto si affina l'intesa Robinson-Bilan e il pivot croato segna due canestri di fila.

Nel terzo quarto ancora difesa allungata per i biancoblù. Una tripla di Kruslin illude (+6) perché Reggio rientra con Hopkins e sorpassa con Baldi Rossi: 46-45 al 27'. Due lampi di Diop e una magia di Logan ridanno il +5 a Sassari.

Nell'ultimo quarto si accende Strautins e padroni di casa nuovamente avanti: 54-53. Finalmente in lunetta ci va anche il Banco e poi Bendzius e Bilan confezionano il nuovo +5. Reggio però è sospinta da Strautins, gode di immunità sulle spinte a Bilan al quale invece vengono fischiati 5 falli. E così Thompson sorpassa e poi la Dinamo negli ultimi minuti concede tantissimi rimbalzi offensivi ai reggiani che vanno a +4 e lo mantengono a 68 secondi. Bendzius pareggia con la bomba (71-71) però mancano quasi 12 secondi. Sassari difende bene e si va al supplementare. Come all'andata.

Cinciarini promuove il +6, Kruslin e Robinson rispondono per il -1, ma le triple di Baldi Rossi e Strautins la chiudono.

I tabellini

Unahotels Reggio Emilia: Thompson jr 9, Hopkins 18, Baldi Rossi 14, Strautins 17, Colombo ne, Soliani ne, Cinciarini 19, Johnson 2, Olisevicius 4, Larson 2. All. Caja

Banco di Sardegna Sassari: Bilan 6, Logan 17, Robinson 8, Kruslin 11, Gandini ne, Devecchi, Treier, Burnell 3, Bendzius 25, Gentile 3, Diop 8. All. Bucchi.

© Riproduzione riservata