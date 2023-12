Domenica a mezzogiorno il parquet del PalaSerradimigni ospita un'Olimpia Milano motivatissima, dopo le sconfitte in campionato contro Pistoia e in Euroleague contro lo Zalgiris Kaunas. L'esterno Filip Kruslin presenta così la gara: «Milano è la squadra più forte del campionato, è una buona opportunità per giocare il meglio possibile e poi vediamo dove saremo».

Nelle quattro stagioni precedenti Sassari ha vinto una volta sola e perso spesso con scarti consistenti. Se a Milano servono punti per il morale e una classifica da confine playoff, alla squadra sassarese servono punti per rincorrere la Final 8, perché come sostiene il giocatore croato: «Fino a quando ci sarà la possibilità di lottare per le Final 8 ci proveremo, è giusto, dobbiamo cercare di fare il massimo».

Rispetto alla vittoria contro Scafati c'è una leggera possibilità di un rientro del play Whittaker, rimasto dieci giorni fermo per un virus influenzale. Ancora assente il lungo Diop.

