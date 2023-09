Quattro assenti (Bendzius, Charalampopoulos, Tyree e Raspino) e un americano arrivato da due giorni da inserire, McKinnie. La Dinamo si prepara all'esordio contro Napoli: domenica al PalaSerradimigni con inizio alle 17.30.

Il coach Piero Bucchi ha detto: «Mi aspetto grande pubblico ed entusiasmo dai tifosi come l'anno scorso, ne abbiamo bisogno. Questa squadra se lo merita per come si sta allenando nonostante le assenze».

Una ventata di energia l'ha già portata il sorridente Alonzo McKinnie, ala che ha giocato in Nba con Golden State e Los Angeles ed è alla prima esperienza fuori dagli Usa: «Sono molto eccitato da questa prima volta. Mi sembra un ottimo gruppo di ragazzi. Devo prendere le misure al campionato velocemente per sfruttare la mia versatilità e coprire più ruoli con energia».

