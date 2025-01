Sulla carta il pronostico è quasi chiuso, eppure proprio contro la Virtus Bologna nel campionato passato la Dinamo inaugurò il tris di vittorie inaspettate che valsero la salvezza. Domani alle 18 Massimo Bulleri esordisce come capo allenatore al PalaSerradimigni.

La squadra è per il momento la stessa, menomata dalle assenze di Sokolowski (rientra martedì), Renfro e Udom. Si spera che cambi lo spirito. Bulleri ha rivelato: “Ho chiesto ai giocatori di essere loro stessi. Vorrei che mettessero in campo quello che hanno in quel momento della partita, in quell’azione, al massimo dell’energia emozionale, perché questo i tifosi lo percepiscono”.

Le difficoltà nell'affrontare Bologna sono note, l'head coach si concentra sulle priorità: “Dovremo essere bravi a rispondere alla loro aggressività soprattutto difensiva, i play Hackett e Pajola hanno stazza, Belinelli e Shengelia brillano in un roster da Eurolega”.

Domani si festeggia il Sardinia Day e la Dinamo utilizzerà una maglietta apposita che ricorda i valori dell'artigianato sardo.

