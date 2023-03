Eccola la quinta vittoria di fila di una Sassari che magari non brilla ma riesce ad essere costante per tutti i 40 minuti. Il colpaccio a Scafati per 90-80 tiene in corsa la Dinamo per il quarto posto, che divide con Varese.

Gara molto più dura di quanto non dica il punteggio, ma se i campani sono stati trascinati dall'ex Logan (23 punti), il Banco ha avuto un faro in Dowe che oltre ai 22 punti e ha distribuito anche 7 assist.

Coach Bucchi schiera Raspino nello spot di “3” vista l'assenza di Jones per un leggero infortunio a una caviglia. La Dinamo reagisce ai primi due canestri campani con un break di 10-0. La schiacciata di Stephens vale il +8: 9-17 al 7'.

Scafati recupera grazie ai liberi (21-23) ma il banco allunga di nuovo nel secondo quarto con due triple di Treier e un Dowe incontenibile per il nuovo +8: 26-34. L'ex Logan guida la rimonta dei padroni di casa (12 punti) e al riposo il punteggio è fissato sul 42-46 da un'entrata di Gentile.

Al rientro in campo si scatena Logan che con 5 punti sorpassa. Reagisce Bendzius e il Banco riesce ad avere più volte il +6 ma sbaglia un po' troppo in attacco. L a bomba di Logan e quella fortunosa di Mian sulla sirena con carambola sul tabellone rimettono in equilibrio il punteggio: 62-62.

Nell'ultima frazione la Dinamo resta lucida e schizza addirittrua sul +10 al 36' con tripla di Kruslin centrale con l'aiuto del tabellone. E' Stone da fuori a tenere viva Scafati, ma la tripla di Diwe con libero a 57 secondi la chiude definitivamente scavando il +10.

I tabellini

Givova Scafati: Mian 3 Hannah 11 De Laurentiis 4 Imbrò, Logan 27 Okoye 8 Imade ne, Pinkins 4 Rossato ne, Thompson 14 Tchintcharauli ne, Stone 9. All. Sacripanti.

Banco di Sardegna Sassari: Robinson 9 Dowe 22 Treier 10 Gentile 9 Diop 11 Kruslin 11 Gandini ne, Chessa, Stephens 9 Bendzius 9 Raspino. All. Bucchi

