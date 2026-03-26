La Dinamo Lab ospita il Vicenza e insegue sempre la vettaSul campo del Santo Stefano si gioca le chance di playoff il Porto Torres
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Terz’ultima giornata della stagione regolare nella serie A di basket in carrozzina. La Dinamo Lab ospita sabato alle 15.30 al palazzetto di Sorso il fanalino di coda del campionato, il Banco delle Terre Venete Vicenza WB. La squadra sassarese vuole vincere per giocarsi poi tutte le possibilità di chiudere al primo posto nello scontro diretto con i pluricampioni di Cantù.
Per il quarto posto, l'ultimo utile per i playoff scudetto, è scontro diretto sabato alle ore 15 al Palaprincipi di Porto Potenza Picena dove i padroni di casa del S. Stefano Kos Sport affrontano l’Asinara Waves E-Ambiente, rilanciata dal successo nel recupero in casa di Bergamo.
Chi vince va a +2. All'andata si sono imposti i marchigiani per 66-61, quindi l'obiettivo della formazione portotorrese non è solo il successo ma anche lo scarto che deve essere possibilmente superiore ai 5 punti.