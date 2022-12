Riprende la A1 femminile dopo la pausa della nazionale, dove ha giocato anche il play Carangelo. Domenica alle 18 la Dinamo è impegnata sul campo del San Martino di Lupari per la decima giornata d’andata.

La squadra sassarese, rivelazione del campionato. è al quarto posto. Il coach Antonello Restivo spiega: “Abbiamo le qualità per fare bene quest’anno, ma il valore aggiunto è lo spirito delle ragazze, la voglia di sorridere”.

Potrebbe rientrare la lunga Gustavsson, tenuta ferma nell’ultima gara per problemi a un ginocchio.

Il San Martino ha due vittorie in meno delle sassaresi, ma delle ultime quattro partite ne ha vinte tre. Il tecnico Restivo analizza quale sarà il tema tattico: “San Martino è sempre una squadra difficile da affrontare in casa loro, è squadra molto intensa che aggredisce in difesa e alza tanto il ritmo, noi invece il ritmo lo dobbiamo controllare di più e attaccare le loro lunghe in area”.

