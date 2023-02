Dopo la Coppa Italia (vinta da Brescia) un'altra settimana di pausa per il campionato in modo da concedere spazio alle nazionali. E' ripreso però il lavoro in palestra della Dinamo, dopo la settimana di libertà.

Agli ordini del preparatore fisico Matteo Boccolini e dello staff tecnico diretto da Piero Bucchi ci sono tutti i giocatori, salvo i due convocati dalle rappresentative dei rispettivi Paesi: l'ala Kaspar Treier dall'Estonia e l'ala Eimantas Bendzius dalla Lituania. Nessun biancoblù in nazionale, anche se va ricordata la presenza del sassarese Marco Spissu.

E proprio Spissu, che ora gioca a Venezia, sarà il protagonista alla ripresa del campionato sabato 4 marzo al PalaSerradimigni nell'anticipo della ventesima giornata. Una partita dal valore doppio in ottica playoff con l'aggiunta del pepe di una rivalità nata negli ultimi anni.

© Riproduzione riservata