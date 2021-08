Non più matricola della massima serie italiana, ma debuttante in EuroCup, la squadra sassarese si prepara alla seconda stagione. Le biancoblù allenate da Antonello Restivo e dal vice Andrea Vasconi lavorano al PalaSerradimigni anche sulla parte fisica, non solo sulla tecnica.

Il gruppo italiano è al completo, con le nuove Marida Orazzo, Giulia Moroni, Veronica Dell’Olio e Giulia Patanè, che si sono aggiunte alle confermate Cinzia Arioli (il capitano) e Giovanna Pertile, più le giovani Maria Luisa Scanu, Caterina Fara e Alice Costantini. Tra le straniere presente per il momento la lunga slovena Tina Trebec.

La settimana prossima arriverà dagli Usa la guardia Maggie Lucas e si attendono notizie dal mercato per l'ingaggio della terza straniera, una lunga probabilmente americana.

Viste le difficoltà di organizzare amichevoli, la prima uscita sarà il triangolare di Ragusa, dal 10 al 12 settembre, al quale prenderà parte anche il Campobasso. per quella data la Dinamo conta di essere al completo.

© Riproduzione riservata