Trova vittoria e fiducia la Dinamo in Portogallo contro un Lisbona che non impensierisce mai o quasi: 82-69 in favore della squadra sassarese che debutta bene nel gironcino di Europer Cup.

In quintetto c'è Halilovic come pivot, con Renfro in panchina. La Dinamo parte forte: due triple di Bibbins e due canestri di Halilovic: 2-12 al 3'. I primi cambi sono Tambone e Renfro. Sassari è in controllo perché la difesa portoghese una volta che aiuta non riesce a ruotare con tempismo e lascia gli avversari da soli: 10-22 al 7'. Quando esce Sokolowski è Fobbs a giocare da ala piccola. Il Banco di Sardegna dilaga: già +18 alla fine del primo quarto.

Distacco che tocca anche il +20 prima che due bombe dei padroni di casa frenino l'emorragia e producano un break sostanzioso di 14-0: 29-35 al 15'. A togliere Sassari dalla paralisi offensiva ci pensano Halilovic prima e Bendzius poi.

Nel terzo quarto la formazione sassarese mantiene costantemente la doppia cifra di vantaggio e Sokolowski e tambone riscavano il burrone: +21 al 26'. Gara praticamente chiusa e Markovic chiude con un quintetto italiano.

