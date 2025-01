Eliminazione scontata per una Dinamo che si è presentata a Bilbao senza cinque giocatori: Bibbins, Renfro, Udom e Sokolowski, più Gazi in panchina non utilizzabile. Hanno vinto i baschi 77-60 controllando dopo 22-23 minuti nei quali la formazione biancoblù è riuscita comunque a ribattere.

Basti dire che ancora all'inizio del terzo quarto due fiammate di Cappelletti hanno portato la squadra di Markovic a -3, ma a quel punto Bilbao ha stretto i tempi e punito qualsiasi ritardo difensivo.

Tra le note positive il minutaggio dei due più giovani. 5 punti per il play Trucchetti in 26 minuti e 6 punti per il pivot Vincini in 23 minuti.

Migliore realizzatore del Banco la guardia-ala Fobbs con 17 punti. Per Bendzius 8 rimbalzi ma appena 6 punti in una serata dove è apparso a corto di energie come Halilovic.

