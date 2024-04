Il tris di vittorie contro Milano, Battipaglia e Brescia ha consentito alla Dinamo Women di agganciare l'ottavo posto, l'ultimo per i playoff scudetto, ma l'impresa non è ancora conclusa. La squadra allenata da Restivo è obbligata a vincere due delle ultime tre partite per garantirsi gli spareggi per il tricolore.

Sassari è attualmente a 18 punti insieme a San Martino, mentre Roma è a quota 16. Carangelo e compagne devono giocare la prossima a Bologna contro la Virtus, poi ospitano Faenza e quindi chiudono sul parquet del San Martino di Lupari dove è indispensabile vincere, anche se poi sarà difficile recuperare il -18 incassato al PalaSerradimigni.

Le concorrenti dirette hanno invece una gara in più perché hanno un recupero. Il San Martino di Lupari, che occupa il settimo posto ospita Schio e appunto Dinamo, mentre giocherà a Venezia e Campobasso. Se vince una sola gara e perde con Sassari, la formazione di restivo può soffiarle il settimo posto.

Roma è nona con due lunghezze di ritardo e riceverà Schio e Brescia, mentre giocherà a Faenza e Venezia. Se aggancia Sassari fa pesare il saldo positivo maturato a tavolino con la vittoria 20-0 perché il Banco di Sardegna non aveva portato in trasferta il numero di giocatrici italiane utilizzabili previste dal regolamento.

