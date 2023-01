Le dichiarazioni del capitano Devecchi, le parole del coach Bucchi e gli editoriali sui social della società dimostrano quanto sia importante l'apporto dei tifosi nella delicata la gara di domani al PalaSerradimigni contro Pesaro, con inizio alle 20. Con una classifica che nello spazio di 2 punti comprende sia l'ottavo posto (l'ultimo utile per i playoff scudetto) sia il quindicesimo che condanna alla retrocessione, ogni gara diventa un bivio fra tranquillità e sofferenza.

Solo qualche ora prima della partita la Dinamo saprà se può contare sul play Robinson, frenato da problemi muscolari e assente nella sconfitta di Napoli. Senza Robinson sono chiamati a dare di più in termini di regia e leadesrhip Dowe e Gentile, soprattutto nei momenti di black out, se si vogliono evitare crolli come a Napoli.

Il coach Piero Bucchi chiede ai suoi “aggressività e fisicità anche nei contatti” presupposto indispensabile per reggere l'urto contro una Pesaro che ha talento, atletismo e quella continuità di intensità che fanno la differenza, come dimostra il quarto posto in classifica.

