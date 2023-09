Con una formazione incompleta sarà dura mantenere la tradizione, ma la Dinamo vuole provarci domani al PalaSerradimnigni contro Napoli nel match che inizia alle 17.30. Sassari ha sempre vinto la prima partita in casa da quando è salita in serie A, nel 2010. Lo ha fatto sia che la partita davanti ai propri tifosi fosse programmata alla prima giornata, sia che lo fosse alla seconda.

Curiosità statistica: finora i biancoblù alla prima in casa hanno battuto due volte Pesaro e una a testa Verona, Brindisi, Cantù, Cremona, Virtus Bologna, Biella, Casale Monferrato e Caserta.

Manca appunto Napoli. Il bilancio della stagione passata è in equilibrio col rispetto del fattore campo 86-69 per la Dinamo al PalaSerradimigni e 93-83 per Napoli ai piedi del Vesuvio in una partita giocata però senza Robinson.

Domani gli assenti saranno quattro: Tyree, Charalampopoulos, Bendzius e Raspino. Debitta l'americano Alfonzo McKinnie al quale il Banco chiede già punti e rimbalzi per compensare i vuoti nell'organico.

Nel Napoli i giocatori con più talento sono Pullen, Ennis, Jaworski e Sokolowski.

