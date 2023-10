In casa della capolista imbattuta del gruppo K dell'Eurocup femminile. Domani alle 18.30 la Dinamo Women è di scena sul parquet di Madrid per affrontare l'Estudiantes nella prima gara di ritorno della fase a gironi.

La formazione spagnola è a punteggio pieno, la squadra sassarese la tallona con due vittorie. Unica sconfitta quella dell'andata al PalaSerradimigni quando l'Estudiantes si imposte 72-65 in una gara dove non bastarono i 22 punti di Hollingshead (con 5/6 nelle triple) e i 15 punti e 9 rimbalzi di Raca. Per l'Estudiantes fu decisiva Whittle, capace non solo di realizzare 18 punti ma anche di imbavagliare Raca nell'ultimo quarto.

La Dinamo di Restivo è reduce dalla sconfitta in volata di Ragusa, ha quindi un doppio motivo per cercare il riscatto. Vincere a Madrid significherebbe ipotecare il passaggio di turno.

