Per l'ala Vasilis Charalampopoulos è il ritorno da ex, ma anche l'occasione per dare una svolta al campionato sfruttando l'entusiasmo del colpaccio a Cholet in Champions: «Di Pesaro ho ottimi ricordi, ma abbiamo bisogno di vincere per lasciare il più in fretta possibile la parte bassa della classifica».

La gara di domenica è uno spareggio tra formazioni appaiate a 10 punti, a +2 dalla zona retrocessione. Finora la Dinamo ha sempre perso le trasferte italiane: «Non so perché in Champions giochiamo meglio in trasferta, la lega italiana però è molto molto competitiva e sentiamo maggiore pressione perché siamo nella parte bassa della classifica. Per vincere fuori devi essere pronto anche mentalmente».

Un motivo in più per essere fiduciosi è l'arrivo di Jefferson, come sottolinea il greco Charalampopoulos: «Jefferson è un play veramente buono, esperto e di talento, forse era il tassello mancante, sa come metterci in ritmo, ma teniamo i piedi per terra e guardiamo alla prossima partita, speriamo di avere capito qual è la via».

