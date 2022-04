Una vittoria memorabile. Nella giornata del trionfale rientro di Pozzecco a Sassari, la Dinamo di Bucchi sfodera una prova strepitosa e supera Milano 92-90 con il canestro in entrata di Robinson. Successo inaspettato e preziosissimo in chiave playoff.

Il primo tempo più bello della stagione in una partita iniziata con la standing ovation del PalaSerradimigni per Gianmarco Pozzecco che dal presidente Sardara riceve una maglia celebrativa e dai suoi ex giocatori un abbraccio di gruppo.

Logan sembra tornato ai tempi del triplete e inizia a sforacchaire la retina (sarà 6/10 da tre all'intervallo) e persino Bilan infila due triple: 8-0 e 18-6 dopo cinque minuti.

L'Armani perde Datome per infortunio al ginocchio sinistro. I cambi ospiti pesano: Albiti e Hall riavvicinano con Ricci la formazione milanese: 24-22 al 10'.

Gentile e soprattutto Bendzius colpiscono ancora, la Dinamo riprende il largo con Bilan e Logan: +15 prima del canestro sulla sirena di Delaney che fissa il 56-43 del secondo quarto. Punteggio incredibile alla migliore difesa italiana, frutto anche del 13/19 da tre.

Nel terzo quarto calano le percentuali nel tiro pesante (Logan ha 0/3) e nonostante la zona, Milano difende come in Eurolega, gira bene la palla e trascinata da Delaney ricuce lo svantaggio: 70-68 al 28'.

Nell'ultimo quarto le difese diventano ancora più dure: Baldasso porta av anti l'Armani, ma Logan ritrova il tiro. Tap in di Bilan per il +3 a 94 secondi, ma il pivot cade male ed esce. Milano recupera due rimbalzi e alla fine Delaney impatta, ma nell'ultima azione Robinson entra come una furia e segna il canestro della vittoria, anche se Delaney riesce con un secondo a girarsi in aria e tirare, ma la palla finisce sul ferro.

I tabellini

Sassari: Sanna ne, Bilan 21 Logan 25 Robinson 12 Kruslin ne, Gandini ne, Devecchi, Treier, Burnell 6 Bendzius 17 Gentile 6 Diop 5 All. Bucchi

Milano: Erba ne, Tarczewski 2 Ricci 6 Biligha, Hall 13 Delaney 18 Baldasso 9 Shields 13 Alviti 6 Hines 1 Bentil 22 Datome. All. Messina.

