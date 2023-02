Onuaku con 22 punti e 8 rimbalzi è stato il top scorer nella vittoria su Trento. Il centro americano però la prestazione l'ha fatta con la sua nuova squadra l'Hapoel Tel Aviv. Domenica a Trento la Dinamo avrà Stephens per una gara che può rappresentare una svolta psicologica. Meno talento e potenza, più disponibilità per la squadra, Stephens insieme a Diop dovranno fare una prestazione efficace in attacco, perché sicuramente la difesa trentina si concentrerà molto sull'arco dei tre punti.

Vincere a Trento significa compiere un doppio balzo, perché si raggiunge la Dolomiti Energia a quota 18 ma col vantaggio del 2-0 negli scontri diretti vista la vittoria per 81-76 dell'andata. In quella gara a dire il vero Onuaku propose una prova modesta, con 11 punti e 3 rimbalzi. Meglio Diop con 12 punti, 7 rimbalzi e tanta difesa.

Chissà se Trento risentirà delle fatiche di una coppa che la vede al penultimo posto con il bilancio di 2/11. Di sicuro la squadra sassarese ha approfittato della settimana di lavoro oltre che per mantenere la condizione di un gruppo in crescita anche per cercare di recuperare il play Robinson che è fuori da due settimane per problemi muscolari.

