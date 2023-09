Doppia amichevole coi greci del Peristeri Atene per prepararsi alla quattordicesima stagione in serie A e anche alla Champions Fiba. La Dinamo Banco di Sardegna il 22 e 24 settembre (inizio alle 20) sarà al Palazzetto dello Sport di Carbonia per il Trofeo Miners Cup. L’evento è organizzato dal Comune di Carbonia insieme alla scuola basket Miners di Carbonia.

Il Peristeri è una squadra che ha acquistato credito all'interno del panorama greco e internazionale, grazie anche all'approdo in panchina dell'ex fuoriclasse dell'Olympiakos Vasilis Spanoulis, vera icona del basket europeo.

Nel roster spiccano Joe Ragland che ha più volte incrociato la strada della Dinamo in passato, mentre Renfro e Hands sono stati avversari del Banco nella passata stagione in Basketball Champions League con il Paok. Dall'AEK è arrivata la guardia Kenny Williams, mentre nel ruolo di lungo c'è la chiave Dangubic, l'anno scorso al Promitheas. Il Peristeri è inserito nel gruppo A di Basketball Champions League insieme agli ungheresi del Falco, agli spagnoli di Malaga e ai francesi del Les Mans.

