Via libera all’unanimità dalla V commissione “Attività produttive” del consiglio regionale, presieduta da Antonio Solinas (Pd), alle “Disposizioni attuative per la concessione di contributi alle imprese sarde artigiane per il conseguimento di certificazioni di qualità, abilitazioni e patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche, e per l’implementazione di percorsi finalizzati al riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) dei prodotti artigianali”.

Questa delibera, illustrata dalla direttrice generale dell’Assessorato regionale del Turismo, Angela Maria Porcu, introduce due novità sulla misura già attiva da tre anni: sarà possibile richiedere il contributo anche per ottenere il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) e per rinnovare le certificazioni.

Lo scorso anno le richieste arrivate in Assessorato, ha spiegato Porcu, sono state 134 per un importo di 812mila euro. Per questo nuovo bando saranno disponibili 750mila euro, di cui 600mila per le certificazioni di qualità e 150mila per il riconoscimento Igp dei prodotti artigianali.

