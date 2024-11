Doppia sfida contro l’Islanda per rendere matematica la partecipazione a EuroBasket 2025. Il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha selezionato 23 giocatori in vista della seconda “finestra” in programma dal 18 al 25 novembre.

Tra i convocati c'è ancora il play Marco Spissu. Il giocatore sassarese quest'anno disputa il campionato spagnolo con la maglia del Saragozza. Davvero buone le sue statistiche considerano che la Liga Acb è la migliore d'Europa: 11 punti di media col 75% nei tiri da due e poco più del 52% nelle triple, oltre a 3,5 assist per partita.

Gli altri convocati sono Moretti, Flaccadori, Tessitori, Niang, Basile, Bortolani, Casarin, Vitali, Rossato, Poser, Severini, Alviti, Akele, Petrucelli. A disposizione Sarr, Tonut, Melli, Ricci, Caruso, Polonara, Diouf, Pajola.

Prima gara a Reykjavik il 22 novembre (ore 20.30 italiane); match di ritorno a Reggio Emilia il 25 novembre.

