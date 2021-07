Cambiano squadra due dei migliori talenti giovani della Sardegna. L'ala Sasha Grant, dal 2017 al Bayern Monaco, è stato ceduto in prestito al Verona per disputare il campionato di A2. Per il diciannovenne cagliaritano cresciuto nel Jolly Dolianova si tratta di una tappa che serve per fargli guadagnare minuti da protagonista.

Grant col Bayern ha anche esordito positivamente in Eurolega (6 punti contro la Stella Rossa) e in questi giorni è impegnato nella Repubblica Ceca con la nazionale italiana Under 20 al Fiba European Challenger, dove nell'ultima gara contro la Croazia ha firmato 12 punti.

Grant ha dichiarato: "Sono convinto che quella che mi ha offerto coach Trinchieri è una grossa opportunità per crescere dopo il primo anno da professionista. Ho parlato con l'allenatore di Verona Ramagli e l'impatto è stato super".

Un gradino più in basso, il play sassarese Ezio Gallizi cambia casacca: dal Montegranaro al Cesena. Per il giocatore sassarese la stagione 2020/21 è stata ottima: 11 punti e 3 assist di media.

