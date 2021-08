La prima finalista dell’undicesimo “City of Cagliari” è il Baskonia Vitoria, che ha sconfitto il Napoli 70-75 al termine di un incontro chiuso in crescendo dai partenopei, bravi a colmare il solco scavato dai baschi di coach Ivanovic.

Spagnoli subito avanti, poi i napoletani firmano l’8-6 a metà primo quarto con la bomba di Rich, ma il Baskonia si affida a Giedriatis e Peters, che gli permettono di chiudere la frazione avanti 16-22. Vantaggio che, nonostante gli otto punti del bianco azzurro Elegard, gli iberici incrementano nella ripresa fino al 31-46. Nella terza frazione, il Vitoria tocca due volte il +17, vantaggio massimo, prima con Baldwin IV (31-48) al primo minuto, poi con Marinkovic (44-61), a 2’ dalla terza sirena, giri di lancetta che McDuffie e Lombardi sfruttano per ricucire fino al 50-61, preludio di un finale scoppiettante. La squadra di coach Sacripanti ci crede e a 5’ dalla fine sigla il +1 con la tripla di Lombardi (65-64), tuttavia gli spagnoli reagiscono e riescono a portare a casa la vittoria nonostante il Napoli abbia saputo riagganciarli altre due volte (68-68 e 69-69 a 2’ dalla sirena).

Adesso la seconda semifinale, in campo Dinamo e Bayern Monaco. Per i sassaresi si tratta del debutto stagionale e della prima gara con coach Cavina al timone. Chi vince, sfida il Baskonia in finale (domani alle 21), chi perde il Napoli per il terzo posto (domani alle 18.30).

***

Gevi Napoli 70

Baskonia 75

Gevi Basket Napoli: Zerini 4, McDuffie 15, Grassi ne, Coralic ne, Velicka 2, Parks 7, Marini 3, Mayo 8, Elegard 14, Uglietti, Lombardi 10, Rich 7. Allenatore Stefano Sacripanti.

Saski Baskonia Vitoria: Hanzlik ne, Baldwin IV 10, Sedekerskis 2, Marinkovic 3, Cissoko ne, Granger 8, Fontecchio, Enoch 9, Peters 16, Giedraitis 14, Nnoko 13, Kurucs. Allenatore Duško Ivanović.

Parziali: 16-22; 15-24; 19-15; 20-14.

© Riproduzione riservata