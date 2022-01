Riecco la squadra che coach Bucchi chiedeva.

Sassari rinasce dopo il flop di Cremona ed espugna il campo bolognese della Fortitudo (84-103 il finale) allontanandosi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Dopo 18 minuti bruttini in difesa, la Dinamo si risolleva dal -10 ritrovando il miglior Mekowulu che si affianca ai soliti Robinson, Bendzius e Logan. A loro si aggiunge un Kruslin molto efficace per un attacco capace di un break da 13-0 prima del riposo per ribaltare la partita, poi di un altro strappo consistente (17-7) nella terza frazione, che mette in ginocchio Bologna.

La cronaca- Subito 5-0 della Fortitudo che parte meglio e con Aradori caldissimo si porta a +7 (10-3 al 3'). Il Banco registra la difesa e con un Mekowulu attento a rimbalzo in attacco e le triple di Kruslin e Bendzius propiziano il break di 14-2 che sembra incanalare il match sui binari biancoblù: 12-17 al 7'. Ma Totè inizia a fare la voce grossa in area ed è controbreak da 10-0 dei bolognesi che si riportano avanti: 22-17.

Nel secondo quarto Gentile con la grinta e Logan con le bombe avvicinano Sassari a -1, ma sono troppe le palle perse (9 nel primo tempo) sia contro la uomo sia contro la zona ed è svantaggio in doppia cifra: 47-37 al 18'. Robinson trascina al recupero i suoi prima del riposo, lo seguono Kruslin e Logan colpendo da oltre l'arco per il parziale di 13-0 che fa rimettere il naso avanti: 49-52 a metà gara.

L'inerzia resta alla Dinamo anche al rientro in campo: Bendzius è caldo nel tiro da fuori ed è +8, 52-60 al 23', che diventa persino +13 grazie a un efficace Mekowulu e alla quarta tripla di Bendzius, 56-69 al 26'.

La Fortitudo rientra mentalmente in gara grazie alle due bombe del tedesco Benzing: 66-73. Sassari potrebbe riprendere il largo ma Logan sbaglia due tiri da tre.

Nell'ultimo quarto segna un Mekoulu rigenerato e Logan portano al +15 il Banco al 33'. La squadra di Bucchi però non riesce a chiuderla e la Fortitudo rosicchia il distacco: 79-88 al 35'. Ma Kruslin e soprattutto Robinson la chiudono definitivamente.

I tabellini

Fortitudo Bologna: Manna ne, Gudmundsson 6, Aradori 15, Mancinelli ne, Durham 5, Procida 5, Benzing 10, Charalampopoulos 11, Toté 17, Groselle, Borra, Frazier 15. All. Martino.

Sassari: Logan 18, Robinson 20, Kruslin 10, Gandini ne, Devecchi, Treier 2, Chessa ne, Burnell 3, Bendzius 18, Mekowulu 20, Gentile 6, Diop 6. All. Bucchi

