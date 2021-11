È di 15mila dollari la multa inflitta a LeBron James per un “gesto osceno”. La star dei Los Angeles Lakers ha ricevuto anche un’ammonizione da parte dei funzionari disciplinari della Nba perché ha giurato durante una conferenza stampa.

In una sola settimana sono quindi due le punizioni per James. Prima è stato squalificato per una partita a causa di un violento alterco con Isaiah Stewart dei Detroit Pistons nel corso dell’incontro di domenica scorsa. Tornato in campo mercoledì per affrontare gli Indianapolis Pacers, ha segnato 39 punti in una vittoria per 124-116 ai supplementari. Verso la fine del quarto tempo, ha compiuto il gesto incriminato dopo aver affondato un canestro da tre punti, che ha esteso il vantaggio dei Lakers a sei punti.

