Il San Salvatore Selargius conferma Samira Berrad anche per la prossima stagione. La playmaker veneta, classe 2000, proseguirà così la sua esperienza in giallonero dopo un’annata positiva chiusa con 9 punti, 3,6 rimbalzi e 2,4 assist di media a partita in 27 presenze complessive.

Cresciuta nel settore giovanile della Nuova Pallacanestro Treviso, Berrad ha poi militato per cinque stagioni nella Libertas Moncalieri, contribuendo alla doppia promozione del club piemontese prima in Serie A2 e poi in Serie A1. Il salto nella massima serie è stato però rallentato da un infortunio al legamento crociato.

Dopo il recupero, nel 2023 è tornata in campo a Umbertide prima di trasferirsi in Sardegna, dove ha trovato spazio e continuità nella gestione del gioco della formazione allenata da coach Maslarinos.

