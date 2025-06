L'idea nuova per la Dinamo 2024725 è quella di avere lunghi dinamici. Dopo la conferma di Rashawn Thomas e l'ingaggio di Andrea Mezzanotte, la società sassarese punta su Xavier Johnson, alapivot di 201cm, protagonista del ritorno in serie A di Udine con quasi 14 punti di media e ben 7,6 rimbalzi.

Lo statunitense Johnson è più un'alapivot che un centro vero, visto che nel quintetto di Udine era soprattutto Da Ros a svolgere quel ruolo. Johnson non disdegna il tiro da tre di tanto in tanto, ma le percentuali sono bassine: 28%. Più che altro sembra che il coach Bulleri e il ds Sartori abbiano in mente una coppia di lunghi molto atletica, come sarebbe quella composta da Johnson e Thomas. Le alternative nella composizione della coppia prevede Mezzanotte che è più un tiratore oppure Vincini che invece è un centro vero.

Nel frattempo nonostante avesse firmato un biennale, l'ala piccola Veronesi ha raggiunto l'accordo con Cremona e la sua prossima partenza lascia un altro buco nel reparto esterni italiani che ha già perso Tambone, rientrato a Pesaro.

