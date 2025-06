È tutto pronto per l’edizione 2025 dell’All Street Giardi, il torneo di basket 3x3 in programma dal 3 al 5 luglio nella cornice del Giardino Megalitico di San Sperate. Le iscrizioni sono in corso e la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cestistica regionale.

L’evento entra ufficialmente a far parte del circuito FISB Sardegna, che riunisce alcune tra le competizioni di maggiore rilievo nel panorama dello street basket isolano. I vincitori della categoria Pro otterranno un pass per le finali FISB in programma a fine luglio a Mogoro.

Ampio il ventaglio di categorie coinvolte: oltre ai tornei Pro, sia maschile che femminile, spazio anche agli Amatori e ai più giovani, con le categorie Under 18, 16 e 14, maschili e femminili. Per queste ultime, il torneo metterà in palio punti validi per il Ranking Regionale FIP Under, che consentirà alle migliori squadre di qualificarsi per le finali nazionali di fine mese.

