Si interrompe nei quarti di finale l’avventura della Nazionale italiana Under 23 di pallacanestro in carrozzina ai Campionati del Mondo in corso in Brasile: gli azzurrini sono stati infatti beffati dall’Australia 66 a 65 proprio sulla sirena, al termine di un match che li ha visti praticamente sempre in vantaggio e anche oltre la doppia cifra.

Gli australiani hanno piazzato il break finale negli ultimi 4 minuti di partita, recuperando dal -7 e in concomitanza con l’uscita per falli di Alessandro Sbuelz, avvenuta sul 65 a 58 per l’Italia. Resta il rammarico per un sogno che sfuma proprio sul più bello per i ragazzi di coach Castellucci, chiamati ora a recuperare energie per gli incroci che da domani valgono il quinto posto, con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’ottava piazza, che al momento è il miglior risultato della storia dell’Under in un Mondiale.

“Fa malissimo perdere così, ma questo è il basket”, commenta a caldo coach Castellucci; “Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto però, paghiamo l’inesperienza di alcuni nostri ragazzi e qualche ingenuità nelle fasi decisive della partita, ma il bel percorso fatto in questo Mondiale non viene cancellato. Ora dobbiamo recuperare le energie mentali e concentrarci nei crossover per il quinto posto, che sarebbe comunque un grande risultato”.

Tabellino Italia: Sbuelz 23, Topo 14, Balsamo 10, Boganelli 10, Da Silva Pelizari 6, Uras 2, Tomaselli.

