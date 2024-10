Dopo la sconfitta di Brescia, tre gare in casa per una Dinamo che fatica a trovare continuità di rendimento e quindi di risultati. Prima la doppia sfida in Europe Cup contro il Dnipro: domani e giovedì al PalaSerradimigni 8inizio sempre alle 20.30) per l'impossibilità di giocare nell'Ucraina martoriata dalla guerra. Domenica invece arriverà la capolista Trento.

Le due gare della coppa europea sono ampiamente alla portata. Il Dnipro sembra la squadra più debole del girone: ha perso di 43 punti contro i polacchi dell'Anwil, ne ha vinta una su due contro il Lisbona, sconfitto nettamente dalla Dinamo.

Solo quattro i giocatori del Dnipro capaci di andare in doppia cifra in attacco: l'alapivot Tymofeyenko, il play Mishula, il pivot di 211cm Sypalo e l'ala Koniev.

Un doppio confronto dove avranno inevitabilmente spazio i biancoblù meno utilizzati finora: il play Trucchetti, l'esterno Veronesi e il centro Vincini.

