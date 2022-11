Sassari ha bisogno della vittoria, subito. E cercherà di prendersela a Trieste, squadra che non è più fanalino di coda a zero punti perché ha fatto il colpaccio a Napoli dopo un supplementare. Vietato perdere per non deprimersi ulteriormente ed essere agganciati dalle avversarie.

Il play biancoblù Aleksej Nikolic parla dell'aspetto mentale di una Dinamo reduce dalle sconfitte contro Virtus Bologna e Digion: "Penso che abbiamo giocato meglio rispetto alle gare precedenti ed è un bene che non ci fermiamo e continuiamo a giocare dopo le sconfitte, perché ci serve vincere per svoltare".

La squadra sassarese sta lavorando sulle lacune: "Noi sappiamo che dobbiamo difendere meglio e perdere meno palloni, le piccole cose si trasformano in grandi cose, Domenica è una gara importante. È vero che Trieste non è la Virtus ma hanno vinto a Napoli al supplementare e sono carichi e vogliono ripetersi, ma credo che possiamo portare a casa il successo. Con la vittoria le cose andranno meglio".

© Riproduzione riservata