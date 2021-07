Adesso è ufficiale: la squadra sassarese aggiunge al roster il centro Jacopo Borra, classe 1990, 215 di altezza per 113 kg di peso.

Borra arriva da Treviglio dove ha speso ben sei stagioni non consecutive, perché dal 2012 ha indossato le maglie di Pistoia, Omegna, Barcellona e Roseto, nonché Imola dove nel 2017 ha dovuto fermarsi per un grave problema alla schiena.

Dal quale si è ripreso alla grande a giudicare anche dalle cifre dell'ultima stagione: 11 punti e 8 rimbalzi.

Borra ha un contratto annuale. Dovrà rimpiazzare per qualche mese il lungo Osumane Diop, rientrato da Torino, alle prese con problemi a un ginocchio. Impossibile dire quando Diop rientrerà perché la società non ha comunicato alcunché.

Il neo biancoblù Jacopo Borra è carico per la chiamata della Dinamo: “A Treviglio mi sono sentito a casa, ma da anni cercavo un'occasione come questa e finalmente mi è stata data. Non vedo l'ora di iniziare per capire come posso stare al massimo livello. Penso che la stazza per la A1 ci sia, devo imparare a chiudere l'azione al ferro e a usare il mio corpaccione per cose semplici ed efficaci”.

